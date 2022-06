Juliana Oliveira acabara de regressar à casa onde vivia com a mãe quando as chamas deflagraram, pelas 11h45 deste domingo, num quarto da habitação, no primeiro piso de uma moradia, em Rio Tinto. “Ouvimos um estouro, fomos a correr e ainda ouvimos gritos por socorro”, indicou ao CM José Oliveira. Os vizinhos tentaram salvá-las, mas não conseguiram.









Ver comentários