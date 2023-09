Mulher morre em incêndio em casa em Estarreja

Uma mulher, de 77 anos, morreu, esta madrugada de sexta-feira, num incêndio na casa onde vivia, em Estarreja. A mulher estaria na cama quando as chamas deflagraram. Quando se apercebeu da situação, tentou fugir, mas foi encontrada já sem vida na sala junto à porta.O alerta foi dado, cerca das 03h00, para os bombeiros de Estarreja, para um incêndio habitacional, na rua da Tabuada, em Pardilhó.A GNR de Avanca foi mobilizada para o local para tomar conta da ocorrência. A Polícia Judiciária de Aveiro foi chamada e investiga as causas do incêndio