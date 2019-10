Mulher morre entalada no elevador de casa em Penafiel

Uma mulher de 83 anos morreu esta segunda-feira à tarde entalada no elevador da casa onde morava, na Rua do Souto, em Termas de São Vicente, Penafiel.



A vítima estaria a entrar no elevador quando ficou presa. Segundo o que CM conseguiu apurar, a plataforma elevatória situa-se no exterior da habitação e liga o rés do chão ao primeiro andar.

O alerta foi dado às 14h55 por um familiar que encontrou a mulher.

Quando os meios de socorro chegaram à habitação, a vítima já se encontrava morta, tendo o óbito sido declarado no local.

Para o local foram mobilizados uma VMER de Vale do Sousa, os bombeiros de Entre-os-Rios e a GNR.