Uma mulher morreu envenenada na Bombardeira, Torres Vedras, e o marido encontra-se internado por intoxicação.Ao que oapurou, o homem não corre risco de vida. As autoridades estão a investigar e colocam todas as hipóteses em aberto.O Comando Geral da GNR afirma que se tratará de um "possível envenenamento" cujos contornos estão a ser apurados.A Polícia Judiciária ficou com o caso por haver uma morte envolvida com suspeitas de homicídio.