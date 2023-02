Mulher morre esmagada por eucalipto cortado pelo marido

“Estava em casa quando o senhor chegou todo ensanguentado, a pedir ajuda, porque a mulher tinha levado com um eucalipto”, recordou esta segunda-feira ao CM Ricardo Moreira, morador de Seroa, Paços de Ferreira, que ligou “para o 112 e foi tentar socorrer” a vítima, de 65 anos. Mas já nada havia a fazer pela mulher, que morreu esta segunda-feira à tarde após ser atingida por um eucalipto que estava a ser cortado pelo marido num terreno em Lugar da Costa, naquela freguesia.



O alerta foi dado já depois das 14h00 e quando os Bombeiros de Paços de Ferreira e o INEM chegaram “já a senhora estava em paragem cardiorrespiratória”, presa sob a árvore, recorda o morador. O marido entrou em choque e foi assistido por psicólogos do INEM. A GNR investiga as circunstâncias do caso.