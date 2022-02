Mulher morre quando assistia a jogo de futebol do filho em Santa Maria da Feira

Uma mulher de 52 anos morreu, este sábado à tarde, ao que tudo indica na sequência de uma doença súbita, quando estava nas bancadas do Campo de Treinos de Arrifana, em Santa Maria da Feira, a ver o filho a jogar futebol.A vítima caiu inanimada por volta dos 20 minutos da partida entre Os Arrifanenses e a equipa do filho, o Real Clube de Travanca. O encontro, a contar para a Liga Inatel de Futebol de 11, Série 1 de Aveiro, foi de imediato interrompido. Os Bombeiros de Arrifana e uma equipa médica do INEM realizaram, durante vários minutos, manobras de reanimação, mas já não foi possível reverter a paragem cardiorrespiratória. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, onde será autopsiado.Uma equipa de psicólogos foi também destacada para apoiar o filho e outros familiares da vítima, natural de Arada, no concelho de Ovar. "Neste momento muito delicado, endereçamos as maiores forças a todos os elementos do Real Clube de Travanca, ficando lado a lado nesta luta", lamentou, através das redes sociais, o clube Os Arrifanenses. A GNR esteve no local.