Mulher morre trucidada em choque brutal contra comboio

Ivone Fonseca fazia o trajeto habitual para ir buscar uma funcionária do lar que explorava em Foros de Salvaterra. Mas ao cruzar a linha férrea à entrada de Glória do Ribatejo, o jipe que conduzia foi abalroado por um comboio de mercadorias.O carro ficou preso na frente da composição e foi arrastado ao longo de 500 metros, distância necessária para o maquinista conseguir parar totalmente o comboio. A mulher, de 75 anos, foi projetada do veículo e foi encontrada morta a 100 metros do embate inicial.De acordo com o comandante dos Bombeiros de Salvaterra de Magos, Paulo Dionísio, o alerta inicial, dado poucos minutos antes das 10h00, dava conta de um abalroamento ferroviário numa das passagens de nível da freguesia de Glória do Ribatejo, "pelo que foi preciso acionar meios para dois locais diferentes". "Depois faltava saber quantas pessoas seguiam no veículo, pelo que foi batido todo o percurso desde a passagem de nível até ao local onde o comboio parou por completo", explicou o responsável. E mesmo nos destroços do carro, que ficou totalmente desfeito, foi preciso averiguar se havia mais alguma vítima.Moradores garantem não ter conhecimento de acidentes do género naquela passagem de nível, apesar de não ter qualquer cancela nem avisos sonoros ou luminosos aquando da passagem de composições, e atribuem o acidente a "uma distração". A GNR investiga agora as causas do acidente, que obrigou ao corte da Linha Setil-Vendas Novas durante todo o dia.