Mulher morta a defender pais durante assalto em Viana do Alentejo

Uma mulher com cerca de 50 anos morreu durante um assalto a uma casa no centro de Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo, na madrugada desta quinta-feira.



De acordo com o relato de vizinhos, a morte terá ocorrido depois de três homens encapuzados terem invadido a habitação onde a vítima vivia com os pais idosos, cerca das 3h00.





Em circunstâncias ainda não totalmente apuradas, o trio acabou por fugir, deixando para trás os dois idosos com ferimentos e a mulher inanimada numa cama.Bombeiros e GNR estiveram no local durante as últimas horas, mas a investigação ao caso transitou para a Polícia Judiciária.Em atualização