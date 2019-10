Mulher morta à facada em Arruda dos Vinhos foi a sepultar no Brasil

O corpo da mulher chegou a Brasília na véspera, vindo de Lisboa num voo da TAP. Foi depois levado, por via terrestre, até ao Estado de Minas Gerais.A cerimónia fúnebre decorreu no cemitério central de Ipatinga, perante centenas de familiares e amigos. O funeral de Camila Mendes foi pago com verbas de um peditório e à contribuição de um empresário da zona.