Mulher morta à facada por marido 30 anos mais velho em Olhão

Uma mulher, de 54 anos, foi esta quarta-feira assassinada à facada na rua da Armona, em Olhão. O suspeito do crime é o marido, de 82.O alerta foi dado pelas 19h27 pelo filho do casal, de 15 anos, mas o crime terá sido cometido mais cedo, por volta das 14h00. O corpo estava debaixo da cama. O casal tem também uma menina de 4 anos.Segundo revelou aoo irmão da vítima, já existia um histórico de violência doméstica, com várias queixas apresentadas pela vítima.A Polícia Judiciária foi chamada, estando agora a investigar o caso.