Mulher morta à pancada na rua em Odivelas

Uma mulher com cerca de 30 anos foi assassinada, na noite deste domingo, à pancada na rua, junto a um café, em Odivelas.



Tudo aponta para um quadro de violência doméstica, sendo que o homicida, também com cerca de 30 anos, atingiu a vítima com um objeto na cabeça, que será uma garrafa, além de ter concretizado várias agressões.

O crime aconteceu na Rua Guilherme Gomes Fernandes e o alerta foi dado às 21h50. A PJ foi acionada e no local esteve um grande aparato de meios.

Segundo apurou o CM, o principal suspeito deste homicídio foi detido no local.