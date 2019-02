Homicida fez uma espera escondido no carro. Depois, disparou a matar com uma caçadeira.

Furioso por Ana Maria Silva, de 53 anos, ter terminado o namoro e nem querer a sua companhia para os bailes noturnos, Rui Vieira, de 62 anos, fez-lhe uma espera no estacionamento da danceteria S. Martinho, na Golegã, onde ela estava com outro homem. Rui disparou a matar, pelas costas, às 23h30 de domingo. Ana morreu no local atingida com dois tiros ...