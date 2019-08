Mulher morta a tiro pelo marido após várias queixas na GNR

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma tragédia anunciada. Há dois anos, Otília Castro, de 56 anos, fez queixa na GNR por violência doméstica e José Carlos Ribeiro, de 61, saiu de casa. Mas fizeram as pazes. Pouco duraram.No ano passado, voltou a queixar-se na GNR que era ameaçada de morte. As armas foram apreendidas, mas ele saiu em liberdade. Na madrugada deste domingo, matou a mulher com quem vivia há seis anos, em Gondifelos, Famalicão, e depois suicidou-se ... < br />