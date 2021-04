Mulher morta fica durante várias horas em supermercado de Rio Tinto

Uma mulher de 51 anos foi encontrada morta, na segunda-feira de madrugada, numa arrecadação do supermercado Continente de Rio Tinto.



Isabel Faria, de Campo, Valongo, tinha sido vista pela última vez no domingo à tarde. O marido estranhou o facto de não ter regressado a casa após o trabalho.







O cadáver foi removido para o Instituto de Medicina Legal do Porto. A PSP esteve no local e está a investigar.



O funeral está agendado para esta quarta-feira de manhã.