Uma mulher, de nacionalidade norte-americana, foi resgatada pela estação salva-vidas de Sagres, este domingo, depois de ter caído enquanto praticava escalada com os amigos. O resgate aconteceu entre a praia do Beliche e a Ponta do Cabo de São Vicente, em Vila do Bispo.



Devido à dificuldade em aceder ao local da queda, os meios de socorro viram-se obrigado a usar uma embarcação para resgatar a mulher, que foi transportada pelo INEM para uma unidade hospitalar.

