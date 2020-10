Mulher obrigada a recolher ossadas do pai morto há 33 anos durante funeral da mãe em Abrantes

aviso no Diário da República para contratação pública de um assistente operacional.

Maria Luís exige respeito pela memória do pai, avô e avó.

Uma mulher foi obrigada a recolher as ossadas do pai, morto há 33 anos, durante o funeral da mãe no passado dia 10 de outubro, sábado, em Abrantes.De acordo com o jornal Mediotejo, o caso ocorreu no concelho de Pego após o coveiro ter recusado fazer a recolha justificando-se com a pandemia de Covid-19. O sentimento de indignação gerado levou à partilha do sucedido por parte da mulher, Maria Luís Matos, nas redes sociais tendo desagradado a autarquia que se recusou a comentar ao jornal em questão.O coveiro, que não é funcionário da junta da freguesia local, pretendia sepultar a mãe de Maria Luís em cima das ossadas do pai, algo que Maria Luís não permitiu.A autarquia tinha recentemente publicado um