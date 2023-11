Uma mulher foi condenada a pagar uma multa de 2550 euros, pelo Tribunal de Benavente, por mentir em julgamento, num caso caso relacionado com o assalto a um armazém, em 2017. Recorreu para o Tribunal da Relação de Évora (TRE) e perdeu - além da multa terá ainda de pagar as custas do processo, no valor de 408 €.









