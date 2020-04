Mulher parte montra com martelo para roubar pastelaria em Lisboa

Uma mulher, de 34 anos, foi detida pela PSP de Lisboa após partir a montra de uma pastelaria com um martelo, na zona de Alcântara, furtando bens do seu interior. Foi intercetada pelos agentes na posse de 11 garrafas de bebidas espirituosas, no valor de 175 euros.



A detenção ocorreu na segunda-feira. A mulher, que agiu com cúmplices ainda não identificados, já é conhecida das autoridades, tendo sido detida e identificada por este tipo de crimes "dezenas de vezes", adiantou a PSP.