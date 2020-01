Mulher pede ajuda à GNR para trocar dinheiro roubado

Quando a mulher, de 47 anos, foi ter com os militares e lhes perguntou onde poderia trocar 700 euros em moedas, aqueles ficaram de imediato em alerta, uma vez que tinham sido arrombadas duas máquinas de diversão naquela área da cidade, e o seu conteúdo furtado. Contudo, não foi a mulher quem acabou detida, mas sim o homem que lhe tinha entregue o dinheiro com o objetivo de o conseguir trocar por notas e que a seguia a uma certa distância.Segundo oapurou, esta quinta-feira, junto de fonte do Comando Territorial de Faro, o suspeito é um homem de 45 anos, que foi detido pelos militares por suspeita da prática do crime de furto qualificado, em Albufeira, no passado domingo.De facto, após terem sido abordados pela mulher, os militares encetaram de imediato diligências no sentido de apanhar "quem teria efetuado o furto", esclareceu a mesma fonte da GNR, adiantando que foi "identificado um homem que acompanhava de longe a mulher". Tinha sido ele a pedir-lhe para trocar o dinheiro.O homem foi detido, tendo sido apreendidos não só 786 euros em numerário, bem como o material utilizado para o arrombamento das máquinas, revelou também aquela fonte do Comando de Faro da GNR.O detido foi presente na passada segunda-feira ao Tribunal Judicial de Albufeira. O homem acabou por sair em liberdade, ficando sujeito apenas à medida de coação de termo de identidade e residência.