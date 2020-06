Mulher pede ajuda a vizinha após levar tiros na Lourinhã

A mulher, de 56 anos, que foi atingida com dois tiros de caçadeira, ao final da tarde de sábado, em Papagovas, Lourinhã, ainda conseguiu pedir ajuda a uma vizinha mesmo depois de ter sido alvejada.Foi esta quem depois deu o alerta às autoridades, o que permitiu deter o homem ainda no local. O atirador barricou-se na habitação enquanto a mulher fugia, mas acabou por entregar-se à GNR ainda antes da Polícia Judiciária chegar.A vítima escapou com ferimentos considerados ligeiros. Os disparos atingiram-na de raspão e foi ao hospital apenas para observação.