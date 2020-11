Uma mulher, de 47 anos, foi detida pela Polícia Judiciária do Centro por ter ateado fogo à casa onde residia, em Tondela, para se vingar do senhorio. Praticou o crime após ser pressionada para deixar a habitação onde residia há 20 anos.



Revoltada com a ordem, a mulher lançou as chamas a 23 de novembro, pelas 05h00. O incêndio, ateado com um isqueiro, consumiu a estrutura interior em madeira e o telhado. O juiz aplicou-lhe a medida de coação de prisão preventiva.

