Um mulher perdeu, nas chegadas do Aeroporto de Lisboa, uma bolsa com 100 mil euros em joias e um tablet de 1100 euros.Um homem de 75 anos apanhou-a e escapou tranquilamente para o metro. Foi localizado pela PSP nove dias depois, quando já tinha trocado algum do material por 240 euros numa loja de penhores, anunciou esta sexta-feira a polícia.Entre as joias estavam pulseiras, medalhas, fios, brincos, colares, anéis e gargantilhas.