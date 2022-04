Mulher perseguida pelo ex-companheiro em Braga ao longo de 70 quilómetros

Uma mulher foi perseguida pelo ex-companheiro ao longo de 70 quilómetros, esta terça-feira, em Braga.A vítima, com cerca de 50 anos, entrou num supermercado e pediu ajuda aos seguranças.O homem, que se encontrava escondido dentro do carro atrás de carrinhas de recolha de sucata, foi intercetado pela PSP. Não foi detido por não ter sido encontrado em flagrante a cometer qualquer crime.O casal já não mantém uma relação amorosa.O avanço do caso para a justiça está dependente da apresentação de uma queixa formal por parte da mulher.Em atualização