Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher portuguesa violada e agredida em Barcelona

Vítima foi encontrada por funcionários de limpeza a caminhar na rua ensaguentada e com a roupa rasgada.

21:50

Uma portuguesa, de 37 anos, foi violada e agredida com extrema violência na madrugada desta sexta-feira junto ao Museu Marítimo de Barcelona.



A vítima, que reside naquela cidade espanhola, foi encontrada por funcionários de limpeza a caminhar na rua ensaguentada e com a roupa rasgada.



Tinha uma das orelhas rasgada, uma ferida no lábio e hematomas em várias partes do corpo.



A mulher foi hospitalizada e a polícia alertada para o caso.