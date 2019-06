Mulher presa a levar haxixe ao marido agressor em Lisboa

Uma empregada de mesa de 27 anos foi detida pela PSP após ter tentado entrar na cadeia de Lisboa com 41 doses de haxixe escondidas na vagina. Ia entregar a droga ao companheiro, que cumpre seis meses de prisão. O mesmo homem que, em 2018, foi denunciado por ela pelo crime de violência doméstica e danos.Segundo apurou o, a detenção foi quarta-feira à tarde. A mulher levava a droga num preservativo, dentro das cuecas. Foi avisada que iria de ser alvo de uma busca.Nervosa, foi à casa de banho. Assumiu depois que retirou a droga do preservativo e a introduziu na vagina. Mas foi apanhada pelos guardas prisionais.Confessou à PSP que comprou a droga na Cova da Moura para a entregar ao companheiro, que tem uma longa ficha policial, com pelo menos 50 processos desde 2005, a maioria por condução sem carta. É por esse crime que está desde maio no estabelecimento prisional de Lisboa.O ano passado foi duas vezes denunciado pela mulher que agora lhe levava o haxixe à prisão. Na primeira, ela pô-lo na rua devido a traição e ele partiu a porta. Reataram e em setembro a mulher apresentou queixa por violência doméstica.Já este ano injuriou uma enfermeira da maternidade Alfredo da Costa, onde foi buscar o filho. Em 2013 entrou pela primeira vez na prisão para cumprir 5 anos por vários crimes.Saiu em meados de 2017 e desde então foi apanhado 8 vezes a guiar sem carta. A mulher foi ontem presente a tribunal e ficou proibida de fazer visitas à cadeia de Lisboa.No mesmo dia, na cadeia de Caxias, o irmão e a cunhada de um recluso foram detidos por levarem para o interior da prisão 4 doses de haxixe escondidas numa muda de roupa.