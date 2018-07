Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher presa dez anos depois de matar

‘Isco’ para homicídio em pedreira vai cumprir 20 anos de prisão.

Por Manuel Jorge Bento | 08:00

Carina Louro foi condenada, em dezembro de 2015, a 20 anos de prisão pelo homicídio de Ricardo Pereira, o empresário que foi espancado, atirado para a pedreira de Montariol, em Braga, e ali deixado à morte, em dezembro de 2008.



Foi detida pela PJ de Braga, esta segunda-feira ao início da manhã, quando levava a filha menor para a escola, para cumprir a pena aplicada - que foi alvo de recursos para o Tribunal da Relação, o Supremo e o Constitucional. Já está na cadeia feminina de Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.



"Ela trabalhava na Suíça e veio de lá precisamente para se entregar esta segunda-feira", disse o advogado Artur Marques. Juntamente com Carina, foram também condenados dois homens - Pedro, que estava em França na altura do julgamento e nunca compareceu, apanhou 21 anos e meio, e Filipe, preso em Espanha por outro caso, foi punido com 22 anos.



Ricardo Pereira, de 28 anos, foi atraído à casa de Carina Louro, com o pretexto de manter relações sexuais. Logo após, os outros arguidos agrediram-no para o roubarem e, como não conseguiram extorquir-lhe o que queriam, decidiram matá-lo para que não os reconhecesse.



Atiraram o empresário do ramo automóvel a uma pedreira, com 40 metros de altura. O carro de Ricardo Pereira foi depois incendiado.



"Tentaram esconder um roubo com uma morte. Agiram em comunhão de esforços e todos quiseram, inequivocamente, matar o Ricardo", afirmou a juíza presidente do coletivo de Braga, na leitura do acórdão, em 2015.