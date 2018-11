Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher presa por burla com quartos

As burlas ocorreram em Queluz, desde 2016.

Por Miguel Curado | 08:53

Uma mulher de 45 anos foi presa pela PSP de Sintra por ter rubricado com várias pessoas contratos de arrendamento de quartos, exigindo-lhes o valor da caução e tirando-lhes depois o acesso aos imóveis.



As burlas ocorreram em Queluz, desde 2016. A PSP acredita que a mulher se tenha apropriado de cerca de 6300 euros. As vítimas eram atraídas com anúncios.



A mulher foi presa a 13 de novembro, tendo-lhe sido apreendido um telemóvel, dois livros de recibos de renda e 24 contratos.



É suspeita de 17 crimes de burla, 6 de falsidade informática e 18 de falsificação de documento.



Ficou em prisão preventiva.