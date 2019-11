Mulher presa por chicotear dona de lavandaria em Matosinhos

Uma mulher de 61 anos foi detida esta segunda-feira pela GNR após ter chicoteado uma outra, de 49, numa lavandaria em Matosinhos. O motivo da agressão terá sido a insatisfação com o serviço. A vítima foi ainda ameaçada com uma pistola.Ao que oapurou, a agressora contratou um estafeta para levar roupa à lavandaria. A funcionária disse não poder ficar com cobertores e tapetes, por não ter máquinas para os lavar.O estafeta voltou a casa da agressora, que não gostou e dirigiu-se à lavandaria, onde agrediu a vítima, que foi hospitalizada. A GNR apreendeu um revolver, 16 munições e o chicote.