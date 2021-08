Uma mulher com 50 anos, operária fabril, residente no município de Ovar, foi detida pela Polícia Judiciária de Aveiro por incêndio doloso.A suspeita terá tentado atear um fogo, a 8 de agosto, à casa do seu ex-companheiro, uma habitação antiga, construída à base de madeira, quando aquele estava no interior.O homem apercebeu-se do cheiro a gasolina ainda na fase inicial, o que permitiu extinguir o incêndio. Presente a juiz, a incendiária ficou em prisão preventiva.