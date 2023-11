Sandra Eugénia, conhecida pela prática de vários crimes de burla, foi ontem novamente condenada, desta vez, a dois anos e três meses de prisão. O marido também era arguido no processo, mas foi absolvido.









Os factos remontam a maio de 2021. À data, a mulher criou uma conta no Facebook onde propunha o arrendamento de um apartamento. Um homem caiu na armadilha e transferiu 170 euros para Sandra, mas nunca teve acesso à habitação.

Na leitura do acórdão, que decorreu no Tribunal de Penafiel, a existência de antecedentes criminais pesou na decisão do coletivo de juízes. “Espero que perceba que não pode fazer disto o seu modo de vida. Ponha-se do lado das vítimas que enganou, que ficaram sem dinheiro e sem aquilo que prometeu”, referiu a juíza-presidente. Sandra, que chegou a inventar ter cancro, assistiu à sessão por videoconferência na cadeia de Santa Cruz do Bispo, onde cumpre pena por outras burlas.