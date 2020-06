Mulher que agrediu duas magistradas no tribunal de Matosinhos julgada por crime de violência doméstica

A mulher que em janeiro agrediu duas magistradas no tribunal de Matosinhos começou a ser julgada por um crime de violência doméstica cometido contra o ex-companheiro. A arguida assume que os factos ocorreram mas diz que foi ela a vítima.

Susana Cláudia chorou durante todas as declarações que prestou perante o coletivo de juízes do tribunal de Matosinhos. Assumiu ter estado envolvida em vários dos factos descritos na acusação do Ministério Público mas garantiu que foi ela a vítima e não a agressora.

A arguida, que em janeiro deste ano também agrediu uma juíza e uma procuradora durante uma diligência de responsabilidades parentais, responde por violência doméstica agravada cometida contra o ex-namorado e por ofensas à integridade física contra a atual namorada do ex-companheiro.

Um dos casos discutidos em tribunal foi uma agressão em que a arguida, de 39 anos, responde por ter atacado o ex-namorado a pontapé à porta da escola do filho de ambos, no Porto. Susana Cláudia disse que apenas impediu o filho de ir com o pai e com a nova namorada mas que foi ela quem foi agredida nesse dia. Já o seu ex-companheiro disse não se recordar desse episódio

Outro dos factos em julgamento ocorreu em junho de 2018, num restaurante, em Matosinhos. A acusação diz que mal Susana Cláudia viu o ex com a namorada a lanchar entrou no local e arremessou uma pedra, que estava dentro de uma meia à cabeça da mulher, o que a deixou a sangrar. A arguida diz que apenas utilizou a mala para a espancar.

Diz que foi ela quem foi violentamente agredida pelo companheiro e que usou a pedra apenas para se defender deste. Já o Ministério Público e a vítima têm uma versão diferente na qual a arguida utilizou um x-ato para golpear o ex na cara.

O procurador disse, por isso, nas alegações finais, que os factos são muito difusos e que, por isso, a arguida não deve ser condenada pelo crime de violência doméstica contra o ex-namorado mas sim por ofensas à integridade física.

A arguida já esteve em prisão preventiva à ordem do processo das agressões às magistradas mas está agora em prisão domiciliária. Foi libertada em abril devido à pandemia de covid 19.