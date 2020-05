Mulher que agrediu juíza a murro e apertou pescoço a procuradora acusada pelo Ministério Público

O Ministério Público de Matosinhos já formalizou a acusação da mulher que em janeiro deste ano agrediu a murro uma juíza e apertou o pescoço a uma procuradora durante uma diligência de regulação de responsabilidades parentais. A arguida está em prisão preventiva.

A 15 de janeiro deste ano, Susana Cláudia, de 39 anos, agrediu uma juíza e uma procuradora do Ministério Público no interior do tribunal de Matosinhos. As agressões ocorreram durante a conferência de alteração e regulação de responsabilidades parentais do filho da arguida. Susana Cláudia, que está presa à ordem deste processo, levantou-se do banco onde estava sentada ter-se-á dirigido à juíza dando-lhe um murro na cara.





Tentou ainda agredi-la com um candeeiro que estava numa secretária mas não atingiu a magistrada uma vez que este se partiu.Em fúria, ter-se-á levantado ainda no ar uma secretária e ameaçou atirá-la à juíza. Por fim, já quando tentava fugir do gabinete onde decorria a diligência, terá sido perseguida pela procuradora da República, que determinou a detenção. Foi nesse momento que, revoltada, Susana Cláudia terá agarrado o pescoço da magistrada com a mão direita, apertando-o com força.

Cerca de dois meses e meio após as agressões, a arguida foi acusada de três crimes. Dois de ofensas à integridade física qualificada e um de coação contra órgão constitucional.

Num outro processo, Susana Cláudia responde ainda por um crime de violência doméstica cometido contra o pai do filho.