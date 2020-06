Mulher que ateou fogo a casa do namorado e do ex-marido fica em silêncio no Tribunal

Uma mulher suspeita de ter ateado fogo à casa do namorado três dias depois de ter feito o mesmo na casa do ex-marido remeteu-se ao silêncio na primeira sessão do julgamento, que decorreu hoje no Tribunal da Feira.

A arguida de 52 anos, que se encontra em prisão domiciliária, está acusada de dois crimes de incêndio e um crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), consultada pela Lusa, a arguida dirigiu-se no dia 26 de junho de 2019 ao apartamento do então namorado, situado em Mozelos, Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, com a intenção de provocar um incêndio na habitação, por aquele querer terminar a relação amorosa.

Como o ofendido não a deixou entrar em casa, esta pediu-lhe para ir à casa de banho, o que o mesmo acabou por permitir, e, após uma discussão, começou a regar a cozinha com gasolina que levava num recipiente e, com recurso a um isqueiro, ateou chama aquela divisão.

De seguida, dirigiu-se ao hall de entrada, onde se encontrava o ofendido, e despejou a gasolina em dois cadeirões de madeira, sobre os quais existiam peças de roupa e pegou-lhes fogo.

O arguido conseguiu escapar das chamas com a ajuda dos vizinhos, empurrando para fora do apartamento a arguida, que também ficou com as roupas a arder.

O MP diz ainda que a arguida tentou voltar a entrar no apartamento através de uma janela, tendo sido impedida pelo ofendido e por um vizinho, tendo fugido do local quando chegaram os bombeiros e a PSP.

O incêndio foi combatido pelos Bombeiros Voluntários de Lourosa, com recurso a dois veículos e sete homens.

Ainda segundo a acusação, três dias antes destes factos, a arguida já tinha ateado fogo ao apartamento do ex-marido, situado em Vila Nova de Gaia, mas o incêndio acabou por extinguir-se espontaneamente, sem intervenção humana.

De acordo com a investigação, a arguida entrou na habitação, numa altura em que o ex-marido e as duas filhas do casal não se encontravam em casa, despejou álcool na roupa de cama do ofendido e ateou fogo usando um isqueiro.

O MP diz que, com a sua conduta, a arguida colocou em perigo a vida de todos os habitantes dos dois prédios, não tendo logrado os seus intentos por motivos alheios à sua vontade.