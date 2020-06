Mulher que bateu no marido em Pombal foi condenada a consulta psiquiátrica

Uma mulher que exerceu violência doméstica sobre o marido foi esta quarta-feira condenada pelo Tribunal de Pombal a consulta psiquiátrica e a uma multa de 150 euros, disse fonte da GNR à agência Lusa.

O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Guia, deteve na terça-feira, em flagrante delito, uma mulher de 72 anos, pelo crime de violência doméstica, no concelho de Pombal, no distrito de Leiria.

Segundo fonte da GNR, a mulher foi hoje presente ao Tribunal de Pombal, onde foi julgada em processo sumário, tendo sido condenada à obrigação de frequentar uma consulta psiquiátrica e a uma multa de 150 euros.

Foi ainda determinada a suspensão provisória do processo. Se a arguida reincidir, haverá reabertura do mesmo, explicou a mesma fonte.

Numa nota de imprensa, a GNR informa que, na sequência de uma denúncia por violência doméstica, na terça-feira, os militares deslocaram-se de imediato para o local, apurando que a suspeita, "alcoólica, agrediu física, verbal e psicologicamente o marido, de 74 anos, durante os últimos cinco anos da relação de 50, provocando-lhe intranquilidade, medo e ansiedade".

"Já na presença dos militares da GNR no local", a arguida, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, "agrediu e proferiu ameaças à vítima, resistindo à detenção".