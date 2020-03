Mulher que encomendou a morte do marido e amante condenados

A mulher, de 31 anos, que encomendou a morte do marido ao amante foi ontem condenada a 21 anos de prisão e não poderá receber a herança da vítima. Anuar Bengo, amante de Cesaltina Correia, confessou o crime, cometido em setembro de 2014, na Amadora, perante o coletivo de juízas, acabando condenado a 23 anos de prisão.Na primeira sessão de julgamento, o arguido admitiu ter matado Ernesto "por amor", pois queria "viver com Cesaltina" e que tal só seria possível se esta já não fosse casada.Disse também que planeou tudo sozinho e que a mulher não o tinha contratado, argumento que foi descartado pelo tribunal. O assassino matou a vítima em casa, com um tiro.Ainda asfixiou o homem e deixou o corpo dentro da banheira, cheia de água.