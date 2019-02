Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher que incendiou apartamento e pediu socorro nua nega acusações

Núria Antunes, de 36 anos, afirma que a “casa era tudo o que tinha”.

Por J.E.C. | 12.02.19

O Ministério Público pediu pena de prisão para Núria Antunes, de 36 anos, acusada de incendiar o seu apartamento em Leça da Palmeira, no dia 25 de abril do ano passado.



A arguida terá ateado o fogo ao sofá da sala e saiu de casa, sem roupa, levando apenas uma mala ao ombro.



Está a ser julgada, no Tribunal de Matosinhos, pelos crimes de incêndio doloso e ameaça agravada. "A casa era tudo o que tinha. Nunca seria capaz de a destruir", disse a arguida ao coletivo de juízes.



Núria estava em prisão preventiva, mas foi esta segunda-feira solta por ordem do tribunal. O acórdão será lido no dia 20.