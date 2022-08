Mulher que incendiou casa com os quatro filhos lá dentro afastada dos menores

A mulher, de 36 anos, de nacionalidade brasileira que na terça-feira à tarde incendiou a casa onde estava com os quatro menores, em Vila Frescaínha S. Martinho, Barcelos, ficou em liberdade, mas proibida de ver os quatro filhos. Uma menina, de 9 anos, está hospitalizada.O juiz de turno do Tribunal de Barcelos entendeu não existir perigo de fuga e libertou a mãe incendiária. Decidiu, no entanto, que a mulher tem de deixar a casa da família e proibiu-a de permanecer na freguesia. Os quatro filhos, dos 5 aos 14 anos, estão à guarda do marido, que é pai de duas crianças.O Tribunal de Família e Menores de Barcelos vai decidir sobre a guarda das crianças.