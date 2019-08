Mulher que matou companheiro à facada em Alenquer em prisão preventiva

O homem de 33 anos, João Manuel Lourenço, foi morto no domingo à noite à facada em Vila Verde dos Francos, Alenquer.





O casal tem dois filhos, que presenciaram o crime e foram entregues a familiares da arguida.

Liliana Lourenço, a mulher que matou o marido à facada em Alenquer, ficou em prisão preventiva.A vítima foi esfaqueada na habitação onde residia e ter-se-á deslocado a um café para pedir ajuda. O INEM ainda tentou reverter a situação mas o óbito acabou por ser declarado no local.As autoridades deslocaram-se ao café após receberem um alerta cerca das 21h30. O casal terá tido uma discussão e, na sequência da mesma, a mulher agrediu o homem.Depois de serem chamadas ao café, as autoridades policiais deslocaram-se à residência do casal e encontraram a mulher com sangue.A arguida, com cerca de 30 anos e principal suspeita do crime, terá admitido às autoridades ter sido a autora da facada, justificando que era vítima de violência doméstica. Foi detida pela Polícia Judiciária.