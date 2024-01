Mulher que matou filho à facada apanha 16 anos de prisão no tribunal de Almada

O tribunal de Almada condenou na quinta-feira a 16 anos de prisão a mulher de 52 anos que a 20 de dezembro de 2022 matou o filho à facada na casa em que ambos residiam no Vale da Amoreira, Moita, pondo com isso termo a anos de violência do familiar para com ela.

Segundo o coletivo de juízes, ficou provado que Maria Odete Ramos, em prisão preventiva desde a altura do crime e que assim vai continuar, matou o filho com vários golpes de uma faca de cozinha no corpo. "As lesões sofridas determinaram a morte do jovem, na altura com 20 anos", explica a página eletrónica do Ministério Público de Lisboa.

Durante as sessões de julgamento, várias testemunhas consideraram o crime um "ato de desespero". "Era ele ou ela a morrer. Naquele dia, ela defendeu-se", foi dito em tribunal pelas irmãs e sobrinhas da vítima.

Diogo Cruz, a vítima, tinha sido expulso de casa do pai, e impôs a sua presença no apartamento, juntamente com a namorada. Não trabalhava, consumia droga, e levava um estilo de vida na altura do crime que já o tinha mesmo levado a ser baleado.