Mulher que matou homem com gancho no coração proibida de sair da ilha

Crime ocorreu quinta-feira, à porta de casa da vítima, Luís Lopes, de 50 anos, que vivia com a mulher e três filhas, em São Miguel.

Por J.C.R. | 14:09

A mulher que matou um homem com um gancho de cabelo no coração, em Porto Formoso, ilha de São Miguel, saiu em liberdade do tribunal. A homicida foi detida pela PJ horas depois do crime, mas saiu do tribunal com apresentações diárias à PSP e proibida de sair da ilha do arquipélago dos Açores.



O crime ocorreu quinta-feira, à porta de casa da vítima, Luís Lopes, de 50 anos, que vivia com a mulher e três filhas. Uma delas está em litígio com o ex-companheiro, com quem tem um filho.



O pai, a tia e outro homem foram à casa de Luís buscar a criança. A discussão começou e Luís foi buscar um pau. Quando saiu, a mulher, de 34 anos e tia do menino, espetou um gancho de cabelo com 17 centímetros no peito do homem.