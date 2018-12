Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher que matou o companheiro à facada em Fafe acusada de homicídio qualificado

Caso remonta a outubro de 2017.

Por Lusa | 13:02

O Ministério Público acusou de homicídio qualificado e de violência doméstica agravada uma jovem que matou o namorado à facada, em Fafe, em outubro de 2017, anunciou esta terça-feira a Procuradoria-Geral Distrital do Porto.



Em nota publicada na sua página, aquela Procuradoria refere que o Ministério Público (MP) considerou indiciado que a relação entre a arguida, nascida em 1996, e o companheiro "se mostrou sempre conturbada".



Segundo a acusação, a culpa era da arguida, por ser "possessiva, controladora, manipuladora e obcecada pela vítima".



O MP diz que a arguida vigiava as redes sociais Facebook e Instagram do companheiro, controlava-lhe o telemóvel e dirigiu-lhe insultos, nomeadamente através de mensagens de telemóvel.



A acusação acrescenta que a arguida socou e arranhou o companheiro, encetou discussões em locais públicos por motivos de ciúmes e enviou-lhe mensagens de forma insistente para o telemóvel, a qualquer hora do dia ou da noite, como forma de pressão psicológica.



Na madrugada de 17 de outubro de 2017, em Fafe, onde residiam, a arguida terá encetado com o companheiro uma discussão, alegadamente depois de lhe ter consultado no telemóvel as mensagens no Facebook e ter verificado que ele enviara os parabéns a uma outra mulher.



"Na sequência da discussão, pelas 04h15, como o companheiro fizesse tenções de abandonar a residência, não acedendo aos seus pedidos para que ficasse, a arguida, com uma faca que trouxera da cozinha, desferiu-lhe um golpe no pescoço, matando-o", refere ainda a acusação.