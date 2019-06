Mulher que perdeu a filha e a mãe em acidente em Barcelos: "Levaram o meu coração"

"Levaram o meu coração e a minha mãe para o céu", escreveu, esta sexta-feira, no Facebook, Jeanine Fernandes, cuja filha, Luana Rodrigues, de 10 anos, e a mãe, Gracinda Fernandes, de 65, morreram quando o carro em que seguiam foi abalroado por um comboio na passagem de nível de Carapeços, em Barcelos, na quarta-feira.Avó e neta vão, esta tarde, a sepultar no cemitério paroquial de Arcozelo, em Ponte de Lima.Esta sexta-feira à tarde, realizou-se já o funeral de Ernesto Rocha, de 71 anos, em S. Pedro do Sul.Ernesto conduzia o automóvel e decidiu passar as barreiras de segurança do local.