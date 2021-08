Mulher que pôs bebé em ecoponto vai ser libertada

Sara Furtado, a sem-abrigo que em novembro de 2019 abandonou o filho recém-nascido num ecoponto junto à discoteca Lux, em Lisboa (o bebé foi salvo por moradores de rua), viu o Supremo perdoar-lhe mais de 7 anos de cadeia: estava condenada em primeira instância e na Relação a 9 anos por homicídio qualificado tentado do filho e cumprirá apenas um ano e 10 meses, o que significa a liberdade já no próximo mês.Os conselheiros Paulo Cunha e Teresa Féria entenderam, num acórdão de 14 de julho, que a jovem, então com 21 anos, atuou num contexto de perturbação pós parto, com o discernimento afetado. Por isso, o crime é menos grave que homicídio.