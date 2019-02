Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher que tentou raptar bebé no Hospital São João já está em casa

Laura Silva saiu da cadeia de Santa Cruz do Bispo e passou para prisão domiciliária com pulseira eletrónica.

Por Ana Silva Monteiro | 01:30

Laura Argentina Silva, de 48 anos e que tentou roubar uma bebé da ala de Obstetrícia do Hospital de São João, no Porto, saiu na tarde de sábado da cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, e passou para prisão domiciliária com pulseira eletrónica.



A decisão surge depois da conclusão do relatório social que tinha sido pedido pelo tribunal e que confirmou que a arguida tem condições para ficar detida na sua casa na zona da Foz.



Foi a 2 de fevereiro que Laura fingiu ser médica para quebrar a segurança da unidade hospitalar e chegar ao 5º andar, onde se encontravam os recém-nascidos. Entrou num dos quartos, pegou numa criança de poucos dias e só não a conseguiu tirar do hospital porque o pai da menina a travou. O homem percebeu que a mulher não era, de facto, médica e alertou a PSP.



Perante o juiz de instrução criminal, a arguida pouco falou ou justificou. Suspeita-se que um aborto que a mulher terá sofrido há cerca de três meses a tivesse levado a tentar raptar a bebé do S. João.



Laura Argentina Silva está acusada pela prática de um crime de sequestro agravado na forma tentada.



PORMENORES

Duas semanas na cadeia

Laura Silva esteve duas semanas numa cela de admissão na cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos. Desde o dia 4 de fevereiro, depois de ser ouvida pelo juiz de instrução criminal, que a mulher ficou sozinha numa cela. Durante esse tempo não recebeu visitas.



À espera de relatório

Os pais da bebé, de 42 e 48 anos, ficaram em pânico com a situação. Para os dois, esta é a primeira filha. Esperam pelas conclusões do relatório interno que foi aberto pelo Hospital de São João, no Porto.