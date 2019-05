Mulher que traficava criança apanhada pelo SEF no aeroporto de Lisboa

Uma angolana foi presa pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa, na quinta-feira, após ter desembarcado de um voo vindo de Accra, Gana, com uma menina de 9 anos.A detida, que pertence à etnia Bakongo, garantiu aos inspetores do SEF que era mãe da menina. Quando a criança desmentiu, dizendo que tinha os pais no Congo, a mulher alegou ser tia da criança, justificando estarem indocumentadas, com a entrega dos documentos a um cidadão congolês.O SEF não conseguiu confirmar a identidade da mulher, nem da criança. As suspeitas de que a detida se estaria a preparar para vender a menor, usando o esquema de entrada no espaço Schengen através de Portugal, levou a que fosse presa por tráfico de seres humanos.A menor foi internada num "lugar seguro", diz o SEF, e a detida estava esta sexta-feira à tarde em tribunal.