Mulher que viu 'ex' a mutilar genitais do namorado morto em Ponte de Lima já teve alta

Recorde-se que o casal espanhol estava de férias em Portugal e foi alvo de um crime macabro esta quarta-feira em Ponte de Lima.



O homem foi encontrado morto e mutilado na zona dos genitais. A mulher assistiu ao crime amarrada com cabos elétricos.



À chegada dos meios de socorro, a mulher indicou como suspeito do crime o ex-marido, também de nacionalidade espanhola, residente em Vigo.



Ex-companheiro não aceitou o fim da relação, o que acabou por motivar o crime.





A mulher de 40 anos, que viu o ex-companheiro a mutilar e matar o atual namorado recebeu alta hospitalar ao final desta quinta-feira.A cidadã espanhola deu entrada no hospital de Viana do Castelo com ferimentos ligeiros.