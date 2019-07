Mulher rapta recém-nascida no Hospital de São João para reatar tentar relação

Laura Argentina Silva, a mulher que a 2 de fevereiro tentou sequestrar um bebé no Hospital de São João, no Porto, cometeu o crime para reatar a relação com o amante. A acusação deduzida agora pelo Ministério Público imputa à mulher um crime de sequestro agravado na forma tentada e revela que a arguida simulou uma gravidez antes do crime .Laura mantinha há mais de um ano uma relação com um homem casado. Anunciou estar grávida pouco depois daquele decidir terminar tudo. Forjou ecografias e um boletim de grávida para convencer o antigo amante que iriam ter um bebé.Já a 24 de janeiro deste ano, a mulher, de 48 anos, anunciou ao homem que o bebé tinha nascido prematuro. Era uma menina, chamava-se Vitória e enviou, inclusive, para o amante fotos de uma recém-nascida. Garantiu que aquele iria conhecer a filha no dia 4 de fevereiro e por isso decidiu dois dias antes roubar um bebé do Hospital de São João. A forma como Laura entrou ficou por apurar. Não se sabe se acedeu à obstetrícia pela porta das visitas, onde necessitava de se identificar, ou pela entrada dos funcionários, onde precisava de um cartão.Já no piso 5 da unidade de saúde, a arguida, que levava uma bata descartável e um estetoscópio, foi ao berçário mas não encontrou bebés. Visitou outras salas de internamento e encontrou uma mulher com uma menina ao colo. Identificou-se como médica e pegou na recém-nascida. O sequestro só não se concretizou porque o pai da menina chegou e, assustada, Laura fugiu. Foi, depois, apanhada e está em preventiva.A arguida chegou a dizer em dezembro que tinha perdido o bebé. Alegou que tinha sido agredida a mando da mulher do amante. Chegou ainda a garantir ter realizado um funeral. Nada era verdade.Laura levava uma mochila quando entrou no hospital. O Ministério Público diz que aquela pretendia colocar o bebé no interior para que ninguém se apercebesse quando fugisse da unidade de saúde.A PJ do Porto contactou a clínica onde Laura teria feito as ecografias e percebeu que foram forjadas. Também no boletim de grávida foi colocado o nome de uma médica que nunca a assistiu.