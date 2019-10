Uma mulher de 40 anos foi esta segunda-feira raptada na via pública em Loures, com contornos de grande violência, à frente do namorado que foi agredido e espancado por um grupo de criminosos.A vítima foi raptada e mantida em cativeiro durante várias horas, onde foi torturada e sujeita a vários abusos sexuais.A Polícia Judiciária desencadeou de imediato diligências de investigação e, esta terça-feira, deteve dois raptores e posteriormente outros dois coautores do crime.Os detidos, com idades entre os 26 e os 48 anos, tinham eu sua posse equipamentos de telecomunicação, vestuário e uma arma utilizada no crime.Os suspeitos são esta terça-feira presentes a tribunal para a sujeição a primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.