O alerta para o acidente que, no domingo, causou a morte de uma mulher, de 70 anos, e ferimentos graves às outras duas ocupantes da viatura, de 42 e 72, foi dado pela vítima mais velha, que rastejou por uma encosta até encontrar o telemóvel.



O carro caiu a uma ravina de 300 metros, no Talasnal, na Serra da Lousã. A mulher conseguiu ligar aos bombeiros e manteve-se em contacto até serem encontradas. As duas feridas estão hospitalizadas em Coimbra.

Ver comentários