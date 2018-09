Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher recebia dinheiro para garantir asilos

Advogada constituída arguida por ligações a rede sediada em África.

Por Miguel Curado | 09:11

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) constituiu arguida uma advogada, com escritório em Odivelas, por alegadas ligações a uma rede africana, sediada no Senegal e no Gana, que lucrava com imigrantes africanos que viajavam para Portugal em busca de asilo político.



M. M, com cerca de 40 anos, aparecia no Centro de Instalação Temporária do SEF, no aeroporto de Lisboa, sempre que tinha informações sobre a chegada de voos com requerentes de asilo. A advogada apresentava logo pedidos de proteção ao Estado português, evitando assim o regresso dos imigrantes aos países de origem.



Só por isso, recebia chorudas comparticipações. É suspeita de auxílio à imigração ilegal. O SEF fez uma busca ao escritório e apreendeu documentos.